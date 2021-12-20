Пешеходы в Кузбассе вышли на проезжую часть из-за сугробов

После мощных снегопадов, которые на минувшей неделе пришли на территорию Кузбасса, улицы многих городов оказались покрыты сугробами. По этой причине тротуары в городе Прокопьевск оказались непроходимы для местных жителей, из-за чего в некоторых местах люди вышли на проезжую часть.

О сложной ситуации с пешеходными тропами сообщил один из горожан в Сети. Он прикрепил снимок, где земляки преодолевают путь по трассе возле движущихся машин. Со слов автора кадра, прокопчане подвергают свою жизнь опасности на проспекте Шахтеров.

Также пользователь Сети указал, что юное поколение опасается идти по дороге и по этой причине они идут напролом.