Пешеходы в Кузбассе вышли на проезжую часть из-за сугробов

1
Фото:  

Высокие сугробы вынудили жителей кузбасского города покинуть непроходимые тротуары и идти по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности.

После мощных снегопадов, которые на минувшей неделе пришли на территорию Кузбасса, улицы многих городов оказались покрыты сугробами. По этой причине тротуары в городе Прокопьевск оказались непроходимы для местных жителей, из-за чего в некоторых местах люди вышли на проезжую часть.


О сложной ситуации с пешеходными тропами сообщил один из горожан в Сети. Он прикрепил снимок, где земляки преодолевают путь по трассе возле движущихся машин. Со слов автора кадра, прокопчане подвергают свою жизнь опасности на проспекте Шахтеров.


Также пользователь Сети указал, что юное поколение опасается идти по дороге и по этой причине они идут напролом.

Фото: instagram / "Новости Прокопьевска"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31911

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined