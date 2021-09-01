Пешеходы пожаловались на недоступность кемеровской Московской площади

Жительница областного центра на электронной платформе "Кузбасс онлайн" опубликовала текст с жалобой на недоступность новой Московской площади для горожан. С ее слов, не так давно она решила прогуляться до парковой зоны и в пути была огорчена состоянием дорог.

— Вчера с подругой решила прогуляться по Московской площади. Больше туда не пойду! Добраться туда без приключений — невозможно! Лестницы с моста разрушены, место, где теоретически можно добраться не переходя дорогу, завалено мусором, — возмутилась автор.

При этом благополучно добраться до объекта все-таки можно, но только на автомобиле, заключила кемеровчанка.

В ответ представители городской администрации признали проблему и отметили, что в настоящий момент власти ведут работы по созданию пешеходных дорожек к площади, а также изобретают в районе оборудованного места новую схему движения транспорта.