Пешеходы пожаловались на недоступность кемеровской Московской площади

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Фото:  

Недоступность Московской площади для пешеходов возмутила кемеровчан, которые пожаловались на горы мусора и полуразрушенную лестницу моста на пути к новому объекту.

Жительница областного центра на электронной платформе "Кузбасс онлайн" опубликовала текст с жалобой на недоступность новой Московской площади для горожан. С ее слов, не так давно она решила прогуляться до парковой зоны и в пути была огорчена состоянием дорог.

— Вчера с подругой решила прогуляться по Московской площади. Больше туда не пойду! Добраться туда без приключений — невозможно! Лестницы с моста разрушены, место, где теоретически можно добраться не переходя дорогу, завалено мусором, — возмутилась автор.

При этом благополучно добраться до объекта все-таки можно, но только на автомобиле, заключила кемеровчанка.


В ответ представители городской администрации признали проблему и отметили, что в настоящий момент власти ведут работы по созданию пешеходных дорожек к площади, а также изобретают в районе оборудованного места новую схему движения транспорта.

Да!
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