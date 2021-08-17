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Пешеходный доступ к ледовому дворцу "Кузбасс" появится в следующем году

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Власти ответили на вопрос жителей Кемерова о сроках создания пешехожного доступа к ледовому дворцу "Кузбасс".

В социальных сетях жители кузбасской столицы решили уточнить, когда у пешеходов появится возможность безопасно добираться до ледового дворца "Кузбасс", который расположен на Притомской набережной. В настоящее время к объекту возможно добраться на машине, однако напрямую пешком это сделать затруднительно.


Как сообщил представитель администрации Кемерова пока ведется разработка проекта устройства пешеходных переходов, которые будут проложены через Притомский проспект и соединят спортивный комплекс с жилыми домами. Работы по их организации планируется завершить в следующем году.


Напомним, ранее редакция AVOKADO более подробно писала о создании пешеходной инфраструктуры около новых объектов на набережной Томи.

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