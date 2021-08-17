В социальных сетях жители кузбасской столицы решили уточнить, когда у пешеходов появится возможность безопасно добираться до ледового дворца "Кузбасс", который расположен на Притомской набережной. В настоящее время к объекту возможно добраться на машине, однако напрямую пешком это сделать затруднительно.

Как сообщил представитель администрации Кемерова пока ведется разработка проекта устройства пешеходных переходов, которые будут проложены через Притомский проспект и соединят спортивный комплекс с жилыми домами. Работы по их организации планируется завершить в следующем году.

Напомним, ранее редакция AVOKADO более подробно писала о создании пешеходной инфраструктуры около новых объектов на набережной Томи.