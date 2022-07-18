Пешеход в Новокузнецке попал в ДТП с автобусом

В минувшую субботу, 16 июля, пользователи социальных сетей сообщили, что на перекрестке проспекта Курако и улицы Кутузова в Новокузнецке пешеход попал под автобус. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Чтобы выяснить обстоятельства инцидента, корреспондент AVOKADO обратился в Единый центр организации пассажирских перевозок южной столицы Кузбасса. Специалисты рассказали, что происшествие случилось в 10:20. Водитель автобуса №63 совершал маневр, когда на проезжей части, при запрещающем сигнале светофора для пешеходов, появился мужчина. Его незначительно задело передней частью общественного транспорта, серьезных травм пешеход не получил. Горожанин скрылся, а водитель, следуя инструкции, дождался приезда правоохранителей, отметили в ЕЦОПП.

Кроме того, журналисту AVOKADO удалось найти очевидца событий. Со слов свидетеля происшествия, пешеход вышел на проезжую часть, предположительно, в состоянии опьянения. Вызванных на место медиков мужчина не дождался и скрылся в неизвестном направлении.