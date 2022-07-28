Пешеход-нарушитель попал под колеса крупного "китайца"

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Интернет-пользователи в Сети рассказали о ДТП на юге Кузбасса, в результате которого пострадал мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте.

Во вторник, 26 июля, в Новокузнецке нарушение правил пересечения проезжей части привело к серьезному ДТП. В ГИБДД по Кузбассу уточнили, что около 8:15 утра 33-летний мужчина переходил дорогу напротив Северного шоссе, 22 вне "зебры", из-за чего на него наехал "китаец", за рулем которого находился 53-летний водитель.

Great Wall двигался по Северному шоссе со стороны ул Автотранспортная в направлении шоссе Есауловское. На регулируемом перекрестке при движении по зеленому сигналу светофора машина наехала на пешехода, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

В результате автоаварии попавший под колеса горожанин получил серьезные травмы и попал в стационар.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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