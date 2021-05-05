Пес провалился в 12-метровый колодец в Новокузнецке

Инцидент произошел днем во вторник, 4 мая, тогда в Куйбышевском районе местные жители заметили, что в 12-метровый колодец угодил пес. На место вызвали спасателей.

Специалисты поисково-спасательной службы МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка стали решать, каким именно образом им стоит доставать собаку, которая не давала им просто поднять себя.

Спасатели решили, что наилучшим вариантом спасения станет помещение четвероного в мешок.

– Используя альпинистское снаряжение и мобилизовав профессиональные навыки, спасатели смогли извлечь животное из заточения. Благодарный друг человека не спешил расставаться со своими спасителями и демонстрировал им свое расположение, пока те не убыли на базу, – сообщили в пресс-службе МБУ «Управлении по защите населения и территории Новокузнецка»

Примечательно, что глубокий колодец, из которого спасателям пришлось вызволять пса, ранее являлся пожарным резервуаром, от того он и имеет глубину в 12 метров. К текущему моменту объект уже заброшен, а специалистам необходимо решить, что делать с «пропастью», в которую могут попасть и другие жители Новокузнецка.