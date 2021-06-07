Пес попался в металлический плен в Кемерове

К спасателям в Кемерове поступило обращение от местного жителям с просьбой оказать помощь в освобождении питомца: пес, играя, попал лапой в металлический карабин. Мужчина сам попытался освободить четвероногого друга, однако его попытки оказались тщетны. В этой связи мужчина и решил обратиться к специалистам службы спасения.

Прибывшие эксперты перекусили карабин при помощи гидравлического инструмента. В итоге пес оказался освобожден от металлического плена, сообщают пресс-служба кемеровской службы спасения.