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Первый зампред правительства РФ прибудет в Кузбасс на выходных

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Власти Кемеровской области рассказали о прибытии гостя из правительства РФ, который посетит достопримечательности и крупные объекты в кузбасской столице.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса заявили, что первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов прибудет на территорию Кемеровской области на выходных в субботу, 28 августа.


В ходе визита он с губернатором региона Сергеем Цивилевым осмотрит новый терминал международного аэропорта имени А.А. Леонова в том числе и объекты Сибирского кластера искусств, работы над которыми продолжаются по сей день, а также Президентское кадетское училище.


Также первому зампреду правительства России предстоит посетить Ледовый дворец "Кузбасс", монумент "Память шахтерам Кузбасса" и Парк Ангелов. Еще в рамках Дня шахтера у Белоусова назначена встреча с работниками угольных предприятий, во время которой он проведет совещание, касающееся вопросов развития угольной промышленности.

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