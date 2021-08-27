Первый зампред правительства РФ прибудет в Кузбасс на выходных

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса заявили, что первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов прибудет на территорию Кемеровской области на выходных в субботу, 28 августа.

В ходе визита он с губернатором региона Сергеем Цивилевым осмотрит новый терминал международного аэропорта имени А.А. Леонова в том числе и объекты Сибирского кластера искусств, работы над которыми продолжаются по сей день, а также Президентское кадетское училище.

Также первому зампреду правительства России предстоит посетить Ледовый дворец "Кузбасс", монумент "Память шахтерам Кузбасса" и Парк Ангелов. Еще в рамках Дня шахтера у Белоусова назначена встреча с работниками угольных предприятий, во время которой он проведет совещание, касающееся вопросов развития угольной промышленности.