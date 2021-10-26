Первый замгубернатора Кузбасса показал место под строительство аэропорта Шерегеша

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На своей странице в социальных сетях первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин подвел итоги совещания по развитию Шерегеша и показал место будущего аэропорта.

На фотографии, которую Вячеслав Телегин опубликовал на странице в Instagram, запечатлен скалистый участок с технической дорогой. За ним расположена местность, покрытая лесом. Именно она, по словам председателя правительства, является местом, отведенным под строительство будущего аэропорта Шерегеша.


Где именно находится данный участок, не уточняется.


Напомним, ранее власти прокомментировали проект аэропорта около кузбасского горнолыжного курорта.

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