Первый замглавы Кемерова получил больше обязанностей

Согласно информации из нового постановления горадминистрации в задачи первого заместителя главы Кемерова Дмитрия Анисимова теперь входит работа по координированию трудовой комиссии.
– Назначить координатором городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Анисимова Дмитрия Викторовича, первого заместителя Главы города, – указано в документе.
При этом в тексте также указано, что бумаги, назначавшие предыдущего координаторак настоящему моменту утратили свою силу. Возглавлял орган в прошлом Максим Неробов, уволившийся из администрации в минувшем мае.
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