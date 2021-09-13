Первый снег выпал в Кузбассе

Первый снег выпал в минувшие выходные на популярном в Кузбассе горнолыжном курорте, расположенном в поселке Шергеш. Снежные осадки удалось заснять одному из местных жителей, который передал материалы властям Таштагольского района, а позже они разместили их на всеобщее обозрение в своем Instagram-аккаунте.

При этом в комментариях пользователи Сети указали, что снега в самом поселении не заметили. Они предположили, что очевидец мог провести съемку в районе горы Мустаг, где ежегодно в осенний сезон проходят обильные снегопады.