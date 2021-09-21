Приговор по первому делу о пожаре в кемеровской "Зимней вишне" будет озвучен на следующей неделе в четверг, 30 сентября. Подробности рассказали представители Заводского районного суда в городе Кемерово.

— [Заседание состоится] 30 сентября в 14:00 (10:00 мск), [начнется] оглашение приговора", — сказали в суде, передает ТАСС.

При этом отмечается, что само заседание состоится в здании Ленинского районного суда кузбасской столицы в помещении, которое вмещает большое количество посетителей. В 2019 году там уже проходили первые слушания по делу о возгорании ТЦ.

В общей сложности в статусе обвиняемых по делу проходят восемь человек, в их числе оказались: руководство торгово-развлекательного комплекса, пожарные, охранник, представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации.

Государственное обвинение потребовало ввести самое строгое наказание в отношении гендиректора компании-владельца ТРЦ Юлии Богдановой, ее могут лишить свободы на 14,5 лет. В свою очередь адвокаты потребовали суд оправдать своих подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений.

Что касается руководителя компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" в городе, Игорь Полозиненко частично признал вину и попросил назначить ему справедливое наказание.

Возгорание в здании "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. В тот день из-за пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбудили и передали на рассмотрение в суды уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.