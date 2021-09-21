Первый приговор по делу о пожаре в кемеровской "Зимней вишне" будет озвучен 30 сентября

0
Фото:  

Оглашение приговора по первому делу о пожаре в кемеровской "Зимней вишне" состоится в последний день сентября.

Приговор по первому делу о пожаре в кемеровской "Зимней вишне" будет озвучен на следующей неделе в четверг, 30 сентября. Подробности рассказали представители Заводского районного суда в городе Кемерово.

[Заседание состоится] 30 сентября в 14:00 (10:00 мск), [начнется] оглашение приговора", сказали в суде, передает ТАСС.

При этом отмечается, что само заседание состоится в здании Ленинского районного суда кузбасской столицы в помещении, которое вмещает большое количество посетителей. В 2019 году там уже проходили первые слушания по делу о возгорании ТЦ.


В общей сложности в статусе обвиняемых по делу проходят восемь человек, в их числе оказались: руководство торгово-развлекательного комплекса, пожарные, охранник, представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации.


Государственное обвинение потребовало ввести самое строгое наказание в отношении гендиректора компании-владельца ТРЦ Юлии Богдановой, ее могут лишить свободы на 14,5 лет. В свою очередь адвокаты потребовали суд оправдать своих подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений.


Что касается руководителя компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" в городе, Игорь Полозиненко частично признал вину и попросил назначить ему справедливое наказание.


Возгорание в здании "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. В тот день из-за пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбудили и передали на рассмотрение в суды уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29158

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined