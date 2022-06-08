Первый пошел — идеи Недели креативных индустрий обретают жизнь

3 дня участники майского фестиваля под кураторством урбаниста Святослава Мурунова разрабатывали идеи мерчей и сувениров по-кемеровски. Задача была найти такие формы и решения, которые отражали бы характер кемеровчан, особенности ландшафта и опыт города – все то, что отличает наш город от других.

Несколько идей стали реальными проектами с четким техзаданием, кураторами и планами на большую жизнь: шахтерское худи, кемеровский кирпич-антистресс, шоппер-трансформер, "говорящая" бандана и кубик Волкова.

Один из проектов уже обрел инвесторов – кемеровский застройщик "Мера" поддержит пробную партию шахтерских худи.

"В нем есть все, чтобы найти отклик в сердцах горожан – сибирская суровость, знакомое представление о городе, как об угольном сердце страны и связь поколений", – рассказывает о своем решении поддержать проект с худи Дмитрий Соколов, генеральный директор строительной компании "Мера".

Черный цвет худи символизирует главный ресурс региона;

Огонь в руке – горящее сердце кемеровчанина, его пылкость, мощь и теплоту души;

Капюшон в виде шахтерской каски со встроенным фонариком – символ исконно кемеровской занятости;

Принт в виде лиц на правом рукаве повторяет элементы, которые присутствуют на памятнике Эрнста Неизвестного.

Интересным дополнением станет упаковка в виде шахтерского фонаря с реальными светодиодами в основании.

Подробнее о худи и других кемеровских мерчах читайте в чате Telegram и во ВКонтакте.

Если у вас есть идеи, и вы хотите участвовать в разработке кемеровской сувенирной продукции, добавляйтесь в чат Идентичный Кемерово.