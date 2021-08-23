Первый глэмпинг-парк заработал в Кузбассе

Первый благоустроенный туристический палаточный городок комфорт-класса или глэмпинг-парк появился в Кузбассе. Зона для отдыха расположена вблизи озера Большой Берчикуль в Тисульском районе области.

Отмечается, что на обозначенной территории уже оборудованы шесть глэмпингов - больших палаток с видом на озеро, которые благоустроены двуспальными кроватями и имеют внутри электричество. В ближайшее время ответственные лица планируют установить еще шесть подобных номеров.

Из удобств на природе сооружена летняя кухня, душевые с горячей водой. На место отдыха уже заехали туристы, передает ТАСС.

В перспективе планируется развивать обозначенный участок земли как эко-курорт. Общая сумма инвестиций, которые хотят вложить в проект, оценивается в более чем 90 млн рублей.