Первый глэмпинг-парк будет открыт в Кузбассе рядом с озером

Исходя из информации, поступившей ТАСС из Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса, глэмпинг-парк, который представляет из себя благоустроенный городок из палаток комфорт-класса, будет обустроен на территории Тисульского района рядом с озером Большой Берчикуль в Кемеровской области.

К моменту открытия парка в нем будут присутствовать шесть глэмпов, однако в будущем их количество будет только нарастать.

Обусловлен выбор места тем, что берег указанного озера в дальнейшем может стать самым востребованным местом для посещения среди туристов. Для этого же уже была подготовлена вся нужна инфраструктура.