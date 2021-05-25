Первый глэмпинг-парк будет открыт в Кузбассе рядом с озером

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На территории Кемеровской области появится палаточный городок комфорт-класса для приема туристов и жителей области. Расположится он близ самого крупного водоема в регионе.

Исходя из информации, поступившей ТАСС из Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса, глэмпинг-парк, который представляет из себя благоустроенный городок из палаток комфорт-класса, будет обустроен на территории Тисульского района рядом с озером Большой Берчикуль в Кемеровской области.


К моменту открытия парка в нем будут присутствовать шесть глэмпов, однако в будущем их количество будет только нарастать.


Обусловлен выбор места тем, что берег указанного озера в дальнейшем может стать самым востребованным местом для посещения среди туристов. Для этого же уже была подготовлена вся нужна инфраструктура.

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