Первый этап гидравлических испытаний завершился в Новокузнецке

В Новокузнецке завершился первый этап гидравлических испытаний. Сейчас подача горячей воды не осуществляется по 15 адресам: 12 в Заводском районе, а еще три расположены в Новоильинском районе города. Соответствующая информация появилась в telegram-канале градоначальника.

– Следующий этап гидравлических испытаний 10 июня, – сообщил Сергей Кузнецов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) предупредили об изменении дат гидравличенских испытаний в двух районах южной столицы Кузбасса.