Первый этап гидравлических испытаний завершился в Новокузнецке

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Подача горячей воды оказалась ограничена на 15 адресах в южной столице Кузбасса. Подробности о проведении гидравлических испытаний озвучил мэр города Сергей Кузнецов.

В Новокузнецке завершился первый этап гидравлических испытаний. Сейчас подача горячей воды не осуществляется по 15 адресам: 12 в Заводском районе, а еще три расположены в Новоильинском районе города. Соответствующая информация появилась в telegram-канале градоначальника.

Следующий этап гидравлических испытаний 10 июня, сообщил Сергей Кузнецов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) предупредили об изменении дат гидравличенских испытаний в двух районах южной столицы Кузбасса.

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