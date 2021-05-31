Первый день лета в Кузбассе будет жарким

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Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни в Кемеровской области. Согласно их данным, в День защиты детей в регионе будет стоять жара до +33°C.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью на 1 июня в Кузбассе ожидается температура воздуха +4,+9°C, местами до +15°C. Однако уже днем регион накроет жара до +33°C со средними значениями +23,+28°C. Ветер юго-восточный, без дождей.


В среду, 2 июня, в ночное время столбик термометра задержится на отметках +10,+15°C, в некоторых районах может быть похолоднее: +4,+9°C. В светлое время суток воздух местами может прогреться до +34°C (в среднем по области +24,+29°C). Ветер 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.


Уже к четвергу направление ветра начнет меняться: юго-восточный с переходом на западный. Ночью 2-7 м/с с усилением до 12 м/с, днем 3-8 м/с, также возможны порывы до 12-17 м/с. Все еще будет жарко: +27,+32°C, местами +21,+26°C. Однако уже в этот день вероятны грозы и непродолжительные дожди.


В конце рабочей недели, в пятницу, станет чуть прохладнее: +20,+25°C, а ночью и вовсе метеорологи прогнозируют заморозки до -3°C. Не лишним будет захватить с собой зонт.

Да!
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