Первый день августа принесет в Кузбасс грозы и град

По информации синоптиков ФГБУ Западно-Сибирского УГМС, завтра, 1 августа, в Кузбассе ожидается до +11, +16℃ ночью. В светлое время суток температура воздуха поднимется до +23,+28℃. Ветер северо-восточный, днем от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15.

Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем синоптики также прогнозируют дожди и грозы, а также град. Кроме того, ночью и утром на некоторые территории региона опустятся туманы.

Напомним, что в настоящий момент в Кузбассе действует режим "Повышенная готовность". Власти ввели его из-за опасных погодных условий.