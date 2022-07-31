Первый день августа принесет в Кузбасс грозы и град

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Специалисты дали прогноз погоды для Кемеровской области на грядущий понедельник.

По информации синоптиков ФГБУ Западно-Сибирского УГМС, завтра, 1 августа, в Кузбассе ожидается до +11, +16℃ ночью. В светлое время суток температура воздуха поднимется до +23,+28℃. Ветер северо-восточный, днем от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15.


Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем синоптики также прогнозируют дожди и грозы, а также град. Кроме того, ночью и утром на некоторые территории региона опустятся туманы.


Напомним, что в настоящий момент в Кузбассе действует режим "Повышенная готовность". Власти ввели его из-за опасных погодных условий.

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