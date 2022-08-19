Первые заморозки ударили по урожаю кузбассовцев

Как рассказали журналисту AVOKADO в Кемеровском гидрометцентре, накануне, 18 августа, в Кузбассе были зарегистрированы первые заморозки. В среднем температура на территории региона опускалась до +3,+8°C.

При этом в селе Красное и пгт Крапивино на высоте в два сантиметра фиксировалась температура в -1°C. От заморозков страдают цветы и сельскохозяйственные культуры, такие как кабачки и баклажаны, отметили синоптики.

Ранее специалисты предупреждали о заморозках. Напомним, что 18 августа кузбассовцы сообщили о первом снеге.