Первые валидаторы заработали в кемеровских автобусах

На автобусном маршруте № 26 в городе Кемерово начали работу валидаторы, позволяющие оплачивать проезд без взаимодействия с водителем или кондуктором. Устройства считывают карты любого банка, оснащенные чипами или функцией бесконтактных платежей. Также можно использовать транспортные карты любого вида или мобильные приложения для бесконтактной оплаты.

Льготные категории пассажиров должны регистрировать проезд при помощи карты жителя или социальной транспортной карты, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Отмечается, что работа устройств запущена в тестовом режиме, поэтому пассажиры смогут обратиться за помощью к кондуктору, если возникнут вопросы. Оплату наличными можно произвести у водителя.

С 11 октября система станет доступна в салонах 20% городского автопарка.