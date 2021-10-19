Новый проект филармонии с участием артистов литературного театра "Слово" и Губернаторского оркестра русских народных инструментов раскрывает историю Кузбасса 1912-1920 годов. Спектакль, основанный на реальных событиях, перенесет зрителя на 100 лет назад, когда на территории Кузбасса не было еще современных городов и промышленных предприятий.

Начало развитию региона в 1912 году положил "Копикуз" (акционерное общество "Кузнецких каменных копий"). В спектакле идет повествование о планах, делах и мечтах первых руководителей и специалистов "Копикуза". О тех роковых обстоятельствах и преградах, которые на их пути создавало само время, сама история.

Главные герои спектакля – выдающиеся исторические личности В. Ф. Трепов и И. И. Федорович – ведут повествование о самых первых шагах становления Кузбасса, о том, как создавался каркас его угольно- металлургического комплекса и определялась стратегия развития. И словно мост, перекинутый из прошлого, действие вернет зрителя к сегодняшним дням, раскрывая перспективы дальнейшего развития нашего края.

В спектакле прозвучат произведения зарубежных и отечественных композиторов (М. Мусоргского, В. Гаврилина, Э. Артемьева, К Орфа). Их поддержат мультимедиа, которые создадут необходимую атмосферу и донесут до зрителя главную идею спектакля.

Билеты также можно приобрести по "Пушкинской карте".

Документально-музыкальный спектакль "Первые не уходят"

3 ноября, среда, 14:00

6+