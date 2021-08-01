Состязания хоккеистов начнутся уже в воскресенье, 1 августа. На игровой коробке ледового комплекса встретятся спортсмены "Кузбасса" и хоккеисты хабаровского "СКА-Нефтяника". На этот же день были запланированы еще две игры: "Енисей" - "Уральский трубник", "Сибсельмаш" - "Байкал-Энергия". Игра первых уже прошла – началось состязание спортсменов в 11:00, последним командам хоккеистов встретиться предстоит в 15:00. Кемеровчане выйдут на лед против хабаровчан вечером – в 19:00.

В рамках первенства кузбасским спортсменам также будут противостоять: "Уральский трубник" из Первоуральска (2 августа), "Байкал-Энергия" из Иркутска (3 августа), новосибирский "Сибсельмаш" (5 августа) и чемпион страны-2021 красноярский "Енисей" (6 августа).

На официальном сайте клуба "Кузбасс" уточняется, что все вышеперечисленные игры спортсменов из шахтерского края будут начинаться в 19:00.

Игры второй группы - "Запада" - пройдут в Ульяновске. Их старт запланирован на 3 августа. Завершаться они 11 числа этого же месяца.

Напомним, что ранее сообщалось, что кемеровские хоккеисты впервые одержали победу в новом ледовом дворце "Кузбасс".