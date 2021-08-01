Первые игры Кубка России по хоккею с мячом пройдут в ледовом дворце "Кузбасс"

0
Фото:  

Предварительный этап всероссийского первенства по бенди в группе "Восток" стартует в новом ледовом дворце спорта в кузбасской столице.

Состязания хоккеистов начнутся уже в воскресенье, 1 августа. На игровой коробке ледового комплекса встретятся спортсмены "Кузбасса" и хоккеисты хабаровского "СКА-Нефтяника". На этот же день были запланированы еще две игры: "Енисей" - "Уральский трубник", "Сибсельмаш" - "Байкал-Энергия". Игра первых уже прошла – началось состязание спортсменов в 11:00, последним командам хоккеистов встретиться предстоит в 15:00. Кемеровчане выйдут на лед против хабаровчан вечером – в 19:00.


В рамках первенства кузбасским спортсменам также будут противостоять: "Уральский трубник" из Первоуральска (2 августа), "Байкал-Энергия" из Иркутска (3 августа), новосибирский "Сибсельмаш" (5 августа) и чемпион страны-2021 красноярский "Енисей" (6 августа).


На официальном сайте клуба "Кузбасс" уточняется, что все вышеперечисленные игры спортсменов из шахтерского края будут начинаться в 19:00.


Игры второй группы - "Запада" - пройдут в Ульяновске. Их старт запланирован на 3 августа. Завершаться они 11 числа этого же месяца.


Напомним, что ранее сообщалось, что кемеровские хоккеисты впервые одержали победу в новом ледовом дворце "Кузбасс".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27623

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined