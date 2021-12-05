Первые госпитальные школы откроются в Кузбассе в 2022 году

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Появление в 2022 году образовательных учреждений при больницах позволит юным жителям Кемеровской области продолжить учебу без отрыва от лечения.

Первые госпитальные школы для детей, находящихся на длительном лечении, будут открыты в следующем году. Планируется, что они будут созданы в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере и Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю. А. Атаманова в Кемерове, а также в Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю. Е. Малаховского в Новокузнецке.

– Уже к 1 сентября 2022 года планируется оборудовать помещения медучреждений и запустить первые госпитальные школы, – сообщила председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева на своей странице в Instagram.

Ожидается, что создание таких школ позволит детям получить не только основное, но и дополнительное обучение.

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