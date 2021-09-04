Первое воскресенье осени встретит кузбассовцев прохладной погодой

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Синоптики кемеровского Гидрометцентра составили прогноз на второй выходной день текущей недели.

Из информации, представленной специалистами, известно, что ночью в воскресенье, 5 сентября, температура в Кузбассе окажется на уровне +2, +7ºС, местами столбики термометров будут находиться на отметке +12ºС. В светлое время суток воздух в регионе прогреется до +22, +27ºС. Утром ожидаются туманы, сам день пройдет без осадков, однако прогнозируется, что в большинстве территорий области сохранится повышенная пожароопасность четвертого класса. В отдельных частях области – Новокузнецком, Беловском и Прокопьевском районах – она будет достигать пятого класса.


Что касается Кемерова, то ночью в городе температура опустится до +5, +7ºС. Днем термометры покажут +24, +26ºС. Возможна небольшая облачность, осадков, как и во всем регионе, не ожидается.

Да!
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