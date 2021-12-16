Первое "безковидное" село появилось в Кузбассе

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Специалисты определили населенный пункт в Кемеровской области, население которого не заражается коронавирусом уже полгода.

Согласно официальным данным, в селе Тунда Ижморского округа прошли вакцинацию от COVID-19 100% населения. Более 90% взрослых привито и в соседних селах Симбирка и Летяжка. За последние полгода в этих населенных пунктах не было зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при том, что большинство из проживающих там 793 человек — пенсионеры.


В Кемеровской области было проведено 1 214 480 вакцинаций (65% от подлежащего им населения), из них 359 008 (51,1% от подлежащих вакцинации) — старше 60 лет, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.


Ранее редакция AVOKADO писала о новых случаях заражения коронавирусом в Кемеровской области.

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