Согласно официальным данным, в селе Тунда Ижморского округа прошли вакцинацию от COVID-19 100% населения. Более 90% взрослых привито и в соседних селах Симбирка и Летяжка. За последние полгода в этих населенных пунктах не было зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при том, что большинство из проживающих там 793 человек — пенсионеры.

В Кемеровской области было проведено 1 214 480 вакцинаций (65% от подлежащего им населения), из них 359 008 (51,1% от подлежащих вакцинации) — старше 60 лет, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Ранее редакция AVOKADO писала о новых случаях заражения коронавирусом в Кемеровской области.