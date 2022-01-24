Первая партия "детской" вакцины от COVID-19 прибыла в Кузбасс

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Первая партия вакцины для детей от опасного китайского вируса уже в Кузбассе. В скором времени медики начнут прививать несовершеннолетних.

Специалисты доставили в Кемеровскую область около 2 000 доз вакцины "Спутник-М" от COVID-19. Подробности о поступлении препарата озвучили региональные власти в официальном Telegram-канале сегодня 24 января.

– В Кузбасс поступило около двух тысяч доз вакцины "Спутник М", рассчитанной на подростков от 12 до 17 лет <...> Прививки от коронавируса подросткам будут ставить только на добровольной основе, – следует из текста сообщения.

Стоит отметить, что в общей сложности процедуру вакцинации от китайского вируса прошли уже 1 118 613 кузбассовцев, а ревакцинировались – 228 231 человек.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса раскрыли процент детей среди заболевших коронавирусом.

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