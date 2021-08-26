Персонал новокузнецкой поликлиники выручил 150 тыс рублей на "вакцинации" от COVID-19

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Сотрудники больницы в южной столице Кузбасса обманным путем зарабатывали деньги на "вакцинации" граждан.

Речь идет о медсестре, младшей медсестре и заведующей терапевтическим отделением, которые вносили ложные данные о вакцинации граждан от вируса COVID-19.


Действовал персонал по предварительному сговору. При помощи подделывания сведений о привитых людях, которые на самом деле не получали положенную дозу препарата, им удалось выручить порядка 150 тысяч рублей. Действовала преступная схема в учреждении почти пол года, до момента пока не была рассекречена. Так, первые случаи купленных подтверждений зафиксированы минувшей весной в марте 2021 года, передает "Рен-ТВ" с отсылкой на источник.


В настоящий момент всем участницам обмана инкриминируется получение взятки группой лиц в крупном размере.

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