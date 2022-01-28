Персонал больницы пожаловался Цивилеву на дефицит оборудования

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Медики моногорода в Кемеровской области сообщили главе региона о неудовлетворительных условиях для лечения пациентов.

Во время прямого эфира с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым медработники городской больницы Анжеро-Судженска рассказали, что вынуждены работать без базовых средств оказания помощи. В частности, сотрудники медучреждения пожаловались на отсутствие аппаратов ЭКГ в двух корпусах, носилок и каталок.

‒ Если медицинские работники жалуются, то это очень серьезный звонок. Мы их сразу обеспечим всем необходимым. Тем более, аппараты ЭКГ, носилки и каталки ‒ это не компьютерный томограф, который требует для решения много времени, сил и денег, ‒ заявил Сергей Цивилев в эфире радио "Маяк-Кузбасс".

Глава региона поручил разобраться в сложившейся ситуации главе города Александру Рыбалко, а также и.о. министра здравоохранения Кузбасса Елене Зелениной. Чиновники должны будут прибыть в медучреждение для выяснения обстоятельств, а затем отчитаться о проделанной работе.


Также во время прямого эфира Сергей Цивилев высказался о транспортной реформе, Илья Середюк отказал в переносе остановки к онкодиспансеру, а региональный Минпромторг обозначил условия открытия ТЦ "Лапландия".

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