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"Персиковый сок" из-под крана разгневал жителей кузбасского города

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Фото:  

Жители одного из городов Кемеровской области в Сети пожаловались на грязную воду с ржавым оттенком.

Сообщение появилось в паблике с калтанскими новостями во "ВКонтакте". По словам автора сообщения, из-под крана в дома местных граждан поступает грязная вода.


Судя по фотографиям, белая ванна наполнена некой жидкостью с оранжевым оттенком. В комментариях под постом некоторые сравнили ее цвет с "персиковым соком", а вот другие интернет-пользователи присоединились к возмущениям земляка.

"Как обычно!!! Можно подумать первый раз у вас такая вода", "Ну вызывайте этих "золотых" из жэк или угх воду фотайте и пусть за некачественное предоставление услуг что то пересчитывают с ними рубиться надо,а так им что "солдат спит ,служба идет" (пунктуация и орфография авт. прим. ред.), – высказались они.

При этом нашлись и те, кому все-таки удалось решить проблему с плохим качеством воды, но для этого они писали жалобы властям.

Да!
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