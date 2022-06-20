Сообщение появилось в паблике с калтанскими новостями во "ВКонтакте". По словам автора сообщения, из-под крана в дома местных граждан поступает грязная вода.

Судя по фотографиям, белая ванна наполнена некой жидкостью с оранжевым оттенком. В комментариях под постом некоторые сравнили ее цвет с "персиковым соком", а вот другие интернет-пользователи присоединились к возмущениям земляка.

– "Как обычно!!! Можно подумать первый раз у вас такая вода", "Ну вызывайте этих "золотых" из жэк или угх воду фотайте и пусть за некачественное предоставление услуг что то пересчитывают с ними рубиться надо,а так им что "солдат спит ,служба идет" (пунктуация и орфография авт. прим. ред.), – высказались они.

При этом нашлись и те, кому все-таки удалось решить проблему с плохим качеством воды, но для этого они писали жалобы властям.