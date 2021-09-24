Пермский стрелок заговорил после прихода в сознание

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Молодой человек, убивший нескольких людей в Пермском госуниверситете, пришел в сознание и сразу задал вопрос о родителях.

Как рассказали журналистам в пермском Минздраве, юноша, напавший на вуз в краевом центре, пришел в себя.

- Состояние сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании, - рассказала представитель ведомства Анастасия Крутень.

Также “Царьград” со ссылкой на источник сообщает, что первое, о чем поинтересовался пациент, были его родители. Он спросил: “Мама, папа есть?”.


Инсайдер добавил, что он говорит достаточно неразборчиво. Кроме того, в соцсетях сообщается о состоянии стрелка: его витальные показатели стабилизированы, но сознание неясное, он дезориентирован и не помнит о последних событиях в его жизни.


Врачи резюмируют, что пермяк все еще в тяжелом состоянии, и не исключают, что ему потребуется искусственная почка.

Да!
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