Пермский стрелок заговорил после прихода в сознание

Как рассказали журналистам в пермском Минздраве, юноша, напавший на вуз в краевом центре, пришел в себя.

- Состояние сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании, - рассказала представитель ведомства Анастасия Крутень.

Также “Царьград” со ссылкой на источник сообщает, что первое, о чем поинтересовался пациент, были его родители. Он спросил: “Мама, папа есть?”.

Инсайдер добавил, что он говорит достаточно неразборчиво. Кроме того, в соцсетях сообщается о состоянии стрелка: его витальные показатели стабилизированы, но сознание неясное, он дезориентирован и не помнит о последних событиях в его жизни.

Врачи резюмируют, что пермяк все еще в тяжелом состоянии, и не исключают, что ему потребуется искусственная почка.