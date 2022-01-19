Перейти на IT: где читать о кузбасских разработках

Авторы канала рассказывают о цифровых продуктах и проектах Кузбасса, урбанистике и городской идентичности. Кроме того, в "Цифровом котле" – новости, посвященные региональным, федеральным и мировым digital-разработкам. Полезные ссылки, статьи, мемы про офисную жизнь и многое другое ждут подписчиков канала: https://t.me/digcity_goodline
В Кузбассе много перспективных стартапов и IT-разработок, проектов и продуктов, которыми можно хвастаться. Что такое кастдев, бережливое производство и как его используют в местных компаниях? Как команды выходят со своими продуктами на Россию и мир? С какими сложностями сталкиваются? Об этом и не только можно узнать в Telegram-канале "Цифровой котел".
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