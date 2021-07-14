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Перевозчик получит штраф за нелегальную перевозку новокузнечан на сломанных автобусах

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Протоколы на сумму 300 000 рублей получил перевозчик в Новокузнецке за незаконное оказание услуг по перевозке пассажиров на неисправных маршрутных автобусах.

Нарушителей удалось выявить в ходе массовых проверок общественного транспорта. Отмечается, что ранее в ведомство уже поступали жалобы от горожан на нелегальную работу автобусов по маршруту Абашево – Трест КМС.


Оказалось, что несколько ПАЗов с табличкой "Заказной" занимались оказанием услуг по перевозке пассажиров. При этом водители транспортных средств не имели при себе соответствующих документов.

– В ходе проверки было установлено, что в путевых листах этих автобусов, вид перевозок указан как заказной, а значит, что сбор средств в качестве оплаты услуг с пассажиров в таком транспорте запрещен, – прокомментировали в УТиС по Новокузнецку.

Также специалисты выявили в автобусах ряд технических неисправностей из-за которых при эксплуатации возникала опасность для пассажиров.

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