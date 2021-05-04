Перевернутый автомобиль оказался на трамвайных путях в Кузбассе

0
Фото:  

ДТП с легковушкой произошло в Прокопьевске, машина при этом угодила на рельсы для передвижения электрического общественного транспорта. Об инциденте очевидцы рассказали в Сети.

Авария с «перевертышем» случилась в Прокопьевске: автомобиль, попавший верхней частью кузова на трамвайные пути, перегородил проезд городского транспорта по рельсам на проспекте Шахтеров.


О происшествии стало известно из публикации в одном из крупных сообществ в Сети, освещающих новости города. Очевидцы также поделились снимками с места происшествия. По ним видно, что у иномарки, оказавшейся на рельсах, сильно была повреждена верхняя часть кузова о других автомобилях не сообщается.


Уточняется, что в аварии никто не погиб.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24753

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined