Перевернутый автомобиль оказался на трамвайных путях в Кузбассе

Авария с «перевертышем» случилась в Прокопьевске: автомобиль, попавший верхней частью кузова на трамвайные пути, перегородил проезд городского транспорта по рельсам на проспекте Шахтеров.

О происшествии стало известно из публикации в одном из крупных сообществ в Сети, освещающих новости города. Очевидцы также поделились снимками с места происшествия. По ним видно, что у иномарки, оказавшейся на рельсах, сильно была повреждена верхняя часть кузова о других автомобилях не сообщается.

Уточняется, что в аварии никто не погиб.