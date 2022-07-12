В столице Кузбасса местные жители оказались возмущены едой, которую им подали в ресторане быстрого питания в центре города Кемерово. Они пришли к мнению, что заведение "перестает держать марку" в след за тем, которое недавно уже закрылось на проспекте Советском.

– Ножки с волосами, как то не очень приятно, – сказал автор публикации.

В комментариях подписчики паблика во "ВКонтакте" с иронией подошли к случаю и заявили, что куриные ножки просто-напросто не успели побрить.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчанка нашла лакомство с плесенью на прилавке гипермаркета.