Переселение шорцев обернулось для властей кузбасского района долгом в 13 млн рублей

Правоохранители установили, что с 2020 по январь 2021 года администрация Таштагольского района накопила крупный долг перед ООО "Аэрокузбасс". Задолженность в размере более 13 млн рублей возникла по выплате субсидии на региональные воздушные перевозки пассажиров, грузов и багажа. Перелеты осуществлялись в рамках программы по переселению шорского народа, сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Новокузнецкий транспортный прокурор внес постановление об устранении нарушений, в связи с чем задолженность была полностью погашена.