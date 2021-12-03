Переселение шорцев обернулось для властей кузбасского района долгом в 13 млн рублей

0
Фото:  

Прокуратура принудила главу одного из районов Кемеровской области выплатить миллионный долг перед авиапредприятием, который накопился в ходе переселения шорского народа.

Правоохранители установили, что с 2020 по январь 2021 года администрация Таштагольского района накопила крупный долг перед ООО "Аэрокузбасс". Задолженность в размере более 13 млн рублей возникла по выплате субсидии на региональные воздушные перевозки пассажиров, грузов и багажа. Перелеты осуществлялись в рамках программы по переселению шорского народа, сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.


Новокузнецкий транспортный прокурор внес постановление об устранении нарушений, в связи с чем задолженность была полностью погашена.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31578

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined