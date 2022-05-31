Перерытый пляж для отдыха у водоема разозлил беловчан

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Жители кузбасского города негодуют из-за вида пляжа, который в преддверии наступления лета перекопала тяжелая техника.

По словам интернет-пользователя, речь идет о береге Беловского моря, куда они приехали отдохнуть и насладиться видами, но заметили на бесплатном пляже лишь глубокие ямы под ногами. Судя по прикрепленным к посту фотографиям, территория у воды оказалась полностью перекопана.

Приехали на Беловское отдохнуть, а там такое, лиш бы люди не отдыхали, а платили за платные пляжи! (орфография авт. прим. ред.), сокрушился автор.

В комментариях некоторые подписчики сообщества во "ВКонтакте" выразили мнение, что меры были приняты на беловских "диких" пляжах для избежания ЧП. А вот некоторые заявили, что подобные действия якобы нарушают природоохранное законодательство, за что злоумышленников необходимо наказать.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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