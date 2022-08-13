Перепутавший автобус кемеровчанин столкнулся с грубостью кондуктора

Конфликт с кондуктором произошел в кузбасской столице. Автор сообщения указал, что случайно перепутал автобусы № 18 и № 81 и сел не в тот, что был нужен.

– Зашел, спросил, меня сразу же послали, и пока ехал до следующей остановки, меня оскорбляли без конца и края, – сообщил горожанин в сообществе во "ВКонтакте".

В комментариях многие интернет-пользователи заявили, что подобные случаи хамского поведения со стороны работников транспортной компании – не редкость. Однако несмотря на все происходящее, сотрудники общественного транспорта не делают выводов и продолжают высказывать негатив в адрес своих пассажиров.