В социальных сетях жители Осинников сегодня 12 августа рассказали о серьезном ДТП, что произошло на ул. Ефимова 8/1.
– Автолюбитель перепутал педали и въехал в стену дома, попутно сбив парня, – уточнил автор видео.
На опубликованный кадрах видно, что отечественная легковушка передней частью въехала в стену многоквартирного дома. При этом возле авто собралась толпа медиков. Можно предположить, что специалисты оказывали необходимую помощь травмированному пешеходу. Информация уточняется.
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