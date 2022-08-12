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"Перепутал педали": водитель сбил молодого кузбассовца у стены дома

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Фото:  

В кузбасском городе легковушка наехала на пешехода. Инцидент произошел возле стен многоквартирного дома. Со слов очевидцев, автолюбитель перепутал педали.

В социальных сетях жители Осинников сегодня 12 августа рассказали о серьезном ДТП, что произошло на ул. Ефимова 8/1.

Автолюбитель перепутал педали и въехал в стену дома, попутно сбив парня, уточнил автор видео.

На опубликованный кадрах видно, что отечественная легковушка передней частью въехала в стену многоквартирного дома. При этом возле авто собралась толпа медиков. Можно предположить, что специалисты оказывали необходимую помощь травмированному пешеходу. Информация уточняется.

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