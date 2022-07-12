Перепрофилированный в ковидарий роддом возобновил прием прокопчанок

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В кузбасском городе свою работу возобновило родильное отделение, которое ранее было адаптировано под коронавирусных пациентов.

Речь идет о городе Прокопьевск, где после долгого перерыва к работе приступил роддом. Глава города Максим Шкарабейников указал, что в то время, когда специалисты не принимали рожениц, в медицинском учреждении лечили инфицированных COVID-19.

– Уже четыре прокопчанки ждут появления малышей в обновленном родильном доме. В мае 2020 года из-за резкого подъема заболеваемости COVID-19 роддом перепрофилировали в ковидарий. В то время потребовалась мобилизация не только медицинских работников всего города, но и технических служб больницы, следует из текста сообщения.

К слову, сейчас заболеваемость китайской инфекцией существенно снизилась, и поэтому в скором времени в здании будут появляться маленькие прокопчане. Отмечается, что специалисты частично обновили там инженерные коммуникации, установили новые стеклопакеты на окнах, обновили освещение, хирургические мойки в операционных и напольное покрытие в палатах.

Да!
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