Переплывавший Томь на спор кемеровчанин начал тонуть в реке

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Пьяный житель кузбасской столицы поспорил с приятелями, что сможет переплыть главную водную артерию региона, однако не справился. Мужчине потребовалась помощь спасателей.

Во время отдыха на берегу Томи в Кемерове 42-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ввязался в спор с товарищами о том, что сможет переплыть реку. Войдя в воду, он успел провести в ней несколько минут до момента, пока у него не закончились силы. В итоге мужчина начал тонуть.


Его же заметили спасатели, патрулировавшие Томь, и направились на помощь.

- Специалисты оперативно направились к пострадавшему, подняли его на борт лодки «Крым», оказали первую помощь, и доставили на берег, - уточнили в кемеровской службе спасения.

С жителем кузбасской столицы была проведена разъяснительная беседа, после которой его передали сотрудникам полиции.

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