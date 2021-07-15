Переплывавший Томь на спор кемеровчанин начал тонуть в реке

Во время отдыха на берегу Томи в Кемерове 42-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ввязался в спор с товарищами о том, что сможет переплыть реку. Войдя в воду, он успел провести в ней несколько минут до момента, пока у него не закончились силы. В итоге мужчина начал тонуть.

Его же заметили спасатели, патрулировавшие Томь, и направились на помощь.

- Специалисты оперативно направились к пострадавшему, подняли его на борт лодки «Крым», оказали первую помощь, и доставили на берег, - уточнили в кемеровской службе спасения.

С жителем кузбасской столицы была проведена разъяснительная беседа, после которой его передали сотрудникам полиции.