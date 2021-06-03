Перепись населения началась в Кузбассе раньше срока

Согласно данным Кемеровостата, в Кузбассе стартовала перепись населения. Однако пока она затронет только жителей отдаленных населенных пунктов, из-за трудного доступа к которым, подсчет граждан там начался раньше единого для России периода.

Всего на территории региона 42 труднодоступных населенных пункта. Они расположены в Междуреченском городском округе, а также в Таштагольском и Новокузнецком муниципальных районах. В первых двух перепись населения состоится в июне.

Напомним, всероссийская перепись населения запланирована на осень текущего года.