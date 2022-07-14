Перепады температуры от +6°C до +29°C придут в Кузбасс к концу недели

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью в пятницу на территории региона ожидается похолодание до +6,+11°C. Днем потеплеет до +19,+24°C. Ветер переменный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Ночью и утром местами опустятся туманы.

В субботу, 16 июля, температура опустится ночью до +7,+12°C. В дневное время столбики термометров поднимутся до +21,+26°C. Ожидается северо-восточный ветер скоростью от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14. Преимущественно без осадков.

Ночью 17 июля показатели температуры составят +9,+14°C, днем повысятся до +19,+24°C, местами до +29°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, от 3 до 9 метров в секунду с порывами до 16.

В эти три дня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.