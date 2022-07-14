Перепады температуры от +6°C до +29°C придут в Кузбасс к концу недели

0
Фото:  

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Кемеровской области в выходные.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью в пятницу на территории региона ожидается похолодание до +6,+11°C. Днем потеплеет до +19,+24°C. Ветер переменный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Ночью и утром местами опустятся туманы.


В субботу, 16 июля, температура опустится ночью до +7,+12°C. В дневное время столбики термометров поднимутся до +21,+26°C. Ожидается северо-восточный ветер скоростью от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14. Преимущественно без осадков.


Ночью 17 июля показатели температуры составят +9,+14°C, днем повысятся до +19,+24°C, местами до +29°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, от 3 до 9 метров в секунду с порывами до 16.


В эти три дня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38199

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined