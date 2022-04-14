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Перепады температуры от -5°C до +24°C: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на ближайшие дни.

Завтра, 15 апреля, на территории Кузбасса ожидается 0,-5°C ночью, днем до +14,+19°C, местами до +8,+13°C. Класс горимости 2, местами 3.


Ночью в субботу столбики термометров покажут 0,+5°C, днем поднимутся до +18,+23°C, местами до +12,+17°C. Горимость 3, местами 2 класса, сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.


В воскресенье, 17 апреля, ожидается ночью +2,+7°C, местами до -3°C. Днем потеплеет до +19,+24°C, местами до +13,+18°C. Класс горимости 3, местами 2.


Ветер юго-западный, от 2 до 10 метров в секунду, местами с порывами до 13-15. Переменная облачность, преимущественно без осадков.


Ранее синоптики предупредили, что вслед за высокими температурами в регион придет похолодание. С 15 апреля в регионе будет действовать особый противопожарный режим.

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