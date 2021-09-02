Перепады температуры от -3°C до +30°C начнутся в Кузбассе

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Синоптики поделились свежим прогнозом погоды, согласно которому кузбассовцев ожидают как заморозки, так и резкое потепление.

По расчетам специалистов Кемеровского гидрометцентра, предстоящая ночь на территории шахтерского края будет прохладной: +3,+8°C, кое-где столбик термометра и вовсе опустится до -3°C, принеся в регион ночные заморозки. Днем 3 сентября будет +17,+22°C. Ветер 3-8 м/с, без дождей.

— Преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, — предупредили метеорологи.

Ночью в субботу, 4 сентября, будет такая же ситуация: +3,+8°C и до -3°C местами. Однако днем будет уже значительно теплее: +21,+26°C, без дождей. В воскресенье, 5 сентября, в ночное время по-прежнему будет +3,+8°C, а в дневное станет еще жарче (+23,+28°C). В темное время суток также может усиливаться ветер до 13 м/с.


Начало следующей неделю в Кузбассе будет теплым. Первый рабочий день, 6 сентября, принесет +24,+29°C (при ночных +8,+13°C, в некоторых районах +2,+7°C ). Во вторник, 7 сентября, ночная температура сохранится, а дневная опустится на один градус. Дождей не ожидается.

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