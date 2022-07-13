Переносящие опасные болезни клещи укусили более 1 000 кузбассовцев за неделю

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Медики зафиксировали новые случаи присасывания паукообразных-кровососов к жителям Кемеровской области.

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Кузбассу, за минувшую неделю в регионе было зафиксировано 1 150 случаев присасывания клещей. При этом 117 из укушенных – дети. С начала сезона активности таежных кровопийц за помощью к медикам обратились 23 732 кузбассовца, из них детей и подростков до 17 лет – 4 834 человека.


Специалисты исследовали 16 081 клеща на наличие антигена вируса энцефалита и 15 570 – на наличие других возбудителей. В результате этого, у 639 кровососов был обнаружен возбудитель энцефалита, у 5 832 – боррелии, у 1096 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, у 994 клещей – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.


Всего с начала 2022 года медики зафиксировали в Кемеровской области 38 случаев клещевого вирусного энцефалита и 80 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

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