Перенесший онкологию Шура подготовил себе гроб и место на кладбище

Как сообщает пресса, в прошлом году эстрадный певец оказался на хирургическом столе, где ему удалили большую опухоль в желудке, а после ее обследования выяснилось, что это была онкология. Затем знаменитость стал соблюдать диету, сбросив около 40 килограммов.

Как передает издание "Пятый канал", Шура уже подготовился к своим похоронам, приобрел место на кладбище, где ограда будет выполнена из кованых элементов с его нынешней кровати. Кроме того, отмечается, что на месте будущего захоронения звезды уже специально посадили березу, а один из поклонников подарил артисту гроб.

- И место, и гроб подарил мне двухдверный. И березку уже посадили у меня на кладбище на моем месте, которое для меня, - поделился с журналистами певец, отметив, что данные приготовления стоили больших затрат.