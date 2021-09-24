Перенесший онкологию Шура подготовил себе гроб и место на кладбище

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После диагностированного онкологического заболевания знаменитый российский исполнитель Шура рассказал о месте его упокоения после смерти.

Как сообщает пресса, в прошлом году эстрадный певец оказался на хирургическом столе, где ему удалили большую опухоль в желудке, а после ее обследования выяснилось, что это была онкология. Затем знаменитость стал соблюдать диету, сбросив около 40 килограммов.


Как передает издание "Пятый канал", Шура уже подготовился к своим похоронам, приобрел место на кладбище, где ограда будет выполнена из кованых элементов с его нынешней кровати. Кроме того, отмечается, что на месте будущего захоронения звезды уже специально посадили березу, а один из поклонников подарил артисту гроб.


- И место, и гроб подарил мне двухдверный. И березку уже посадили у меня на кладбище на моем месте, которое для меня, - поделился с журналистами певец, отметив, что данные приготовления стоили больших затрат.

Да!
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