По словам кемеровчанки, 11 мая текущего года ее пятилетний ребенок упал с объекта "Самосвал", расположенного на бульваре Строителей. Горожанка заявила, что мальчик получил серьезную травму, после которой ему предстоит длительное восстановление. Жительница областной столицы при этом отметила, что площадка якобы не благоустроена до конца: на покрытии есть крупные камни, выступает бетонное укрепление конструкции, а у "Самосвала" имеются широкие расстояния между перекладинами.

– Результат падения – у ребенка компрессионный перелом пяти позвонков грудного отдела позвоночника. Полное восстановление активности ребенка через два года. В больнице медсестра сказала, что мы – это уже не первый случай, – рассказала кемеровчанка.

Горожанка призвала родителей не водить детей на данную площадку. Комментаторы однако отметили, что обозначенная игровая зона не предназначена для маленьких детей и порекомендовали женщине внимательнее следить за безопасностью сына.