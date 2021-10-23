Перекупщик машин в Кемерове погасил свой долг за счет средств обманутого клиента

В Кемерове задержали 30-летнего мужчину, который обманным путем выманил у земляка крупную сумму денег. Потерпевший обратился в полицию и сообщил, что примерно год назад познакомился с перекупщиком машин, который перегонял их из Владивостока, и заказал у него автомобиль Toyota Hilux, перечислив как предоплату 275 тыс. рублей. Тем не менее ни машины, ни денег кемеровчанин так и не получил, поскольку перекупщик в один момент перестал выходить на связь.

Позже выяснилось, что злоумышленник имел проблемы с деньгами и потратил полученные от клиента средства в личных целях.

— Он пояснил, что имел просрочку по собственному кредиту, и когда клиент перевел на его карту деньги, он погасил ими задолженность, — рассказали в областном ГУ МВД.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. За данное преступление мужчине может грозить до шести лет колонии.