Перекупщик машин в Кемерове погасил свой долг за счет средств обманутого клиента

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Находчивый кемеровчанин смог выплатить свою задолженность по кредиту за счет средств земляка, заказавшего у него автомобиль.

В Кемерове задержали 30-летнего мужчину, который обманным путем выманил у земляка крупную сумму денег. Потерпевший обратился в полицию и сообщил, что примерно год назад познакомился с перекупщиком машин, который перегонял их из Владивостока, и заказал у него автомобиль Toyota Hilux, перечислив как предоплату 275 тыс. рублей. Тем не менее ни машины, ни денег кемеровчанин так и не получил, поскольку перекупщик в один момент перестал выходить на связь.


Позже выяснилось, что злоумышленник имел проблемы с деньгами и потратил полученные от клиента средства в личных целях.

— Он пояснил, что имел просрочку по собственному кредиту, и когда клиент перевел на его карту деньги, он погасил ими задолженность, — рассказали в областном ГУ МВД.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. За данное преступление мужчине может грозить до шести лет колонии.

Да!
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