Перекрытый из-за ремонта проезд по бульвару Строителей открылся в Кемерове

Перекрывали специалисты дорогу из-за ремонтных работ на участке теплосетей на бульваре Строителей. К текущему моменту они уже были завершены, с чем и связано то, что проезд по ней вновь оказался открыт.

Велись соответствующие мероприятия на выходных.

- Асфальт подрядная организация будет укладывать в ближайшие дни, тогда же восстановим газон, - уточнили в пресс-службе СГК Кузбасса.

Также в публикации говорится, что в общей сложности бригады, трудившиеся на объекте, сумели поменять почти 40 метров прямого и обратного трубопровода, через которые тепло и горячая вода доставляется в общежитие кемеровского медицинского университета.