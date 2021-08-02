Перекрытый из-за ремонта проезд по бульвару Строителей открылся в Кемерове

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Рабочие пустили автомобили для проезда по ранее закрытому из-за ремонта участку автодороги от проспекта Химиков до улицы Стройотрядовской на бульваре Строителей в кузбасской столице.

Перекрывали специалисты дорогу из-за ремонтных работ на участке теплосетей на бульваре Строителей. К текущему моменту они уже были завершены, с чем и связано то, что проезд по ней вновь оказался открыт.


Велись соответствующие мероприятия на выходных.

- Асфальт подрядная организация будет укладывать в ближайшие дни, тогда же восстановим газон, - уточнили в пресс-службе СГК Кузбасса.

Также в публикации говорится, что в общей сложности бригады, трудившиеся на объекте, сумели поменять почти 40 метров прямого и обратного трубопровода, через которые тепло и горячая вода доставляется в общежитие кемеровского медицинского университета.

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