"Переименование" парка рассмешило жителей кузбасского города

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Фото:  

"Новое" название общественного места повеселило беловчан.

Пользователи Сети из Белова поделились фотографией, сделанной у входа в парк "Победа". На снимке видно, что из названия исчезли несколько букв, что "переименовало" место отдыха в "Поба".

– "Ну подумаешь, буквы ветром сдуло… Зато их крепили подрядчики, которые были одобрены руководством города", " Значит, где-то есть и Биба", "Четкое название" (стиль авторов сохранен – прим. ред.), – написали комментаторы.

Кроме того, пользователи сравнили вывеску с яхтой капитана Врунгеля из детской повести: судно из-за потери двух первых букв получило имя "Беда".

– Как вы яхту назовете, так она и поплывет, – пошутила горожанка.

Также беловчане отметили, что сейчас название парка полностью исчезло, остались лишь кавычки.

Фото:  
Да!
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